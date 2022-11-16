После окончания Отечественной войны Иран провел три военных учения на границе с Азербайджаном. Последнее было самым крупным.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

«Существование десятков миллионов наших соотечественников, проживающих в Иране, подвергается угрозе. Национальное правительство, созданное нашим народом в Тебризе в 1945 году, и провозглашенные им права и свободы были подавлены. Азербайджанцы подвергались преследованиям, угрозам, пыткам. Иран намеренно на уровне официальной государственной политики, делает все, чтобы лишить наших соотечественников их национальной идентичности. А это преследование в конечном итоге заканчивается военно-политической и экономической поддержкой Армении. Приводит к союзу с террористом — Арменией, разрушающей мусульманскую культуру, оскорбляющей ислам. За все это Иран должен ответить перед нашими соотечественниками и единоверцами, проживающими там», — цитирует его слова АПА.