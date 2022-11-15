Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 15 ноября посетил Национальную академию обороны имени Давида Агмашенебели в городе Гори.
Как сообщает Минобороны, Закир Гасанов встретился с ректором Академии бригадным генералом Мамией Балахадзе. На встрече были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере военного образования и перспективы развития этой области.
Затем генерал-полковник З.Гасанов оставил памятную запись в “Книге почетных гостей” Академии.
После ознакомления с Национальной академией обороны генерал-полковник З.Гасанов понаблюдал за спортивными состязаниями курсантов.
В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.
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