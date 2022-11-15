Государственная служба пожарного надзора МЧС в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в стране.

Как сообщили в МЧС, в результате проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в ООО Fire Safety Caspian Azerbaijan, занимающимся ремонтом, обслуживанием первичных средств пожаротушения, было установлено, что химический состав сухих химических веществ, использующихся при наполнении или обновлении состава огнетушителей, не соответствует нормативным требованиям.

Учитывая это, было принято решение о прекращении деятельности ООО Fire Safety Caspian Azerbaijan.

Кроме того, в связи с выявлением фактов несоблюдения предприятием требований законодательства Азербайджана в соответствующий орган было направлено обоснованное представление о приостановлении и аннулировании лицензии предприятия.