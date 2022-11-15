Военнослужащие армий Азербайджана, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Казахстана и Кыргызстана участвуют в военных учениях в турецкой Спарте, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

«Мы едины, равны и сильны! Военнослужащие тюркских государств встретились в Спарте. Солдаты армий Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана проходят подготовку в рамках «21-го оперативного курса по борьбе с террористами в населенных пунктах», — говорится в сообщении.