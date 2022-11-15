Стали известны окончательные обвинения, предъявленные экс-главе ИВ Шамкирского района Алимпаше Мамедову, и сумма ущерба, нанесенного государству.

Алимпаша Мамедов обвиняется в нанесении ущерба охраняемым законом интересам государства при исполнении служебных обязанностей в течение семи лет, когда он занимал пост главы Исполнительной власти Шамкирского района, передает АПА.

В общей сложности Алимпаша Мамедов за время работы главы ИВ присвоил деньги и получил взятки на сумму 6.804.613 тыс. манатов.