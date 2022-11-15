Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев призвал вернуть в России смертную казнь, чтобы хоть как-то заставить россиян наступать в Украине.

«Хватит себя обманывать: если мы ведем войну с НАТО, надо отменять мораторий на смертную казнь. Диверсантам, террористам, предателям, кстати, так же, как и этим «500-м», которые бегут, как их там называют?! Дезертиры. По-моему, во всех армиях мира дезертиров жестко приводили в чувство. Я считаю, смертная казнь должна вернуться в российское законодательство. Она просто необходима. А у нас выбора нет. Мы обязаны побеждать, поэтому скажите, что надо для победы?!» — заявил Соловьев.