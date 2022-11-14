Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов 14 ноября встретился с министром обороны этой страны Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщили в Минобороны, в Министерстве обороны Грузии была организована церемония официальной встречи.

Стороны обменялись мнениями по региональной безопасности, перспективам развития военного сотрудничества, проведению совместных военных учений и организации рабочих встреч.

На встрече также обсуждались вопросы по дальнейшему расширению сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение между министерства обороны стран был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.