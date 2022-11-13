По предварительной информации, среди погибших и раненых при взрыве на проспекте Истиглал в Стамбуле нет граждан Азербайджана, сообщает АПА.
Процесс идентификации тел погибших и выяснения личности пострадавших продолжается.
По предварительной информации, среди погибших и раненых при взрыве на проспекте Истиглал в Стамбуле нет граждан Азербайджана, сообщает АПА.
Процесс идентификации тел погибших и выяснения личности пострадавших продолжается.
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