Компания Twitter приступила к увольнению подрядчиков, работающих в ее различных подразделениях, включая тех, кто осуществляет модерацию, сообщил в воскресенье интернет-портал Axios, ссылаясь на источники.

По их информации, не все сотрудники, попавшие под сокращение, получили уведомление об увольнении. В некоторых случаях они обнаруживали, что их доступ к корпоративным системам Twitter аннулирован, что аналогично ситуации с увольнением почти половины персонала в начале ноября.

В то же время в компании уже предложили некоторым уволенным повторный наем, так как многие из них оказались необходимы для осуществления текущих проектов, отмечает Axios.

27 октября предприниматель Илон Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров. Сразу после покупки компании Маск уволил ряд членов руководства, а через некоторое время сократил штат практически вдвое.