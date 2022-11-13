В воскресенье начались плановые двухдневные учения израильской армии в южном военном округе, к которому относится граница с сектором Газа.

Информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Военные учения начинаются сегодня на юге страны, а закончатся, как ожидается, в понедельник вечером», — говорится в заявлении. Учебные маневры на юге страны будут проходить в том числе «поздно ночью и рано утром, и «в это время будут запускаться световые заряды и в районе будут слышны звуки разрывов», добавили в армии.

Учения «планировались заранее в рамках программы обучения на 2022 год», отметили в пресс-службе