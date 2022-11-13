В прокуратуру Сураханского района Баку поступила информация о том, что 13 ноября примерно в 11 часов на территории Сураханского района столицы два человека получили ранения в результате выстрелов из огнестрельного оружия, сообщает АПА.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что Эльдар Дадашев (1955 г.р.) во время конфликта на почве личных взаимоотношений совершил попытку преднамеренного убийства, выстрелив из охотничьего ружья в свою бывшую жену Назилю Пиримову (1958 г.р.) и сына, Агаали Дадашева (1988 г.р.).

По факту в Прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье УК 29, 120.2.7 (попытка преднамеренного убийства двух или более лиц).

Э.Дадашев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.