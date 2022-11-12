Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября во время саммита Большой двадцатки, заявил спикер командования ВВС Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Они очень любят примерно на такие дни провести какие-то провокации», – объяснил он.

При этом он отметил, что хотя Россия продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, они все же значительно исчерпали свои запасы.

«Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали… Это сложнейший процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается», – сказал Игнат.

По его словам, россияне не могут себе позволить часто выпускать такие же залпы, как, например, 10 октября. Поэтому они накапливают свой запас, чтобы в определенный момент нанести удар.