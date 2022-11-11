Посол Ирана в Сейид Аббас Мусави вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были доведены до сведения противоположной стороны недовольство и озабоченность проводимой в последнее время в иранских СМИ пропагандой против Азербайджанской Республики, клеветнической кампанией, угрожающей риторикой высокопоставленных политических и военных деятелей Исламской Республики Иран, что не соответствует духу отношений между двумя странами.

Вновь была подчеркнута недопустимость поселения в Иране граждан Азербайджанской Республики, совершивших преступления против основ конституционного строя Азербайджана арестованных по решению суда и объявленных в международный розыск, отмечена важность выдачи преступников.

Отмечено, что прием в посольствах Ирана лиц, разжигающих сепаратизм в Азербайджане и скрывающихся от уголовного преследования в других странах, является недружественным шагом.

Было подчеркнуто, что недопустимо распространение такой информации и осуществление такой деятельности против Азербайджана в Иране, и ожидается их прекращение в самое ближайшее время.