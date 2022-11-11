Все российские военнослужащие в Херсонской области переправились на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны. Операция завершилась в 6:00 по бакинскому времени.

«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. <…> Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — подчеркнули в ведомстве.

Переброска прошла без каких-либо потерь личного состава и техники.

«Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр», — отметили в Минобороны.