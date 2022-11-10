19.24 Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал владельца костромского кафе «Полигон», депутата областной думы Ихтияра Мирзоева до 5 января, сообщили РБК в суде. В заведении 5 ноября произошел пожар, в котором погибли 13 человек.

«В удовлетворении ходатайств обвиняемого и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной меры, не связанной с заключением под стражу, отказано», — уточнили в суде.

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18.35 В Костроме задержали владельца сгоревшего клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

«Мирзоев задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». С ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Мирзоев — депутат Костромской областной думы. В минувший понедельник президиум генсовета «Единой России» на основании рекомендации партийной комиссии по этике принял решение о приостановке членства Мирзоева в партии. Ранее он заявил, что все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения, не имеет.

Крупный пожар произошел в клубе «Полигон» в Костроме в ночь на 5 ноября. Из здания эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали.

Отметим, что Ихтияр Мирзоев является уроженцем села Остаир Ярдымлинского района Азербайджанской ССР.