«Создаются помехи в радио. Особенно в южной зоне Иран создает радиочастотные помехи».

Об этом сегодня на заседании в Милли Меджлисе сказал депутат Мазахир Эфендиев. По его словам, это создает неудобства для слушателей.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов сказал, что это связано с радиопрограммами:

«Чем больше будет радиопрограмм, тем меньше будет помех».

Заместитель председателя Агентства наземного транспорта Азербайджана Гейдар Рустамов сказал, что радиочастотные помехи недопустимы: