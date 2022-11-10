«Создаются помехи в радио. Особенно в южной зоне Иран создает радиочастотные помехи».
Об этом сегодня на заседании в Милли Меджлисе сказал депутат Мазахир Эфендиев. По его словам, это создает неудобства для слушателей.
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов сказал, что это связано с радиопрограммами:
«Чем больше будет радиопрограмм, тем меньше будет помех».
Заместитель председателя Агентства наземного транспорта Азербайджана Гейдар Рустамов сказал, что радиочастотные помехи недопустимы:
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