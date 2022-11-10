Иран предпримет ответные меры против Германии, если Берлин введет санкции против Тегерана. Об этом глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян написал в своем Twitter-аккаунте.

Сообщение Абдоллахияна адресовано министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

«Провокационная, интервенционистская и недипломатичная позиция не свидетельствует об утонченности и мудрости. Подрыв старых связей возымеет долгосрочные последствия. Германия может выбрать взаимодействие ради решения общих проблем или конфронтацию. Наш ответ будет соразмерным и твердым», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства.