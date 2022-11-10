Военнослужащий азербайджанской армии Бахышов Джаван Джаваншир оглу, находясь в отпуске, скончался вечером 9 ноября от сердечной недостаточности.

Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно информации, по факту проводится расследование.