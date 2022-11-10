Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что принципиальная и последовательная политика Исламской Республики Иран заключается в прекращении войны в Украине.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

Амир Абдоллахиян поздравил по случаю назначения Таяни министром иностранных дел Италии, выразив надежду на расширение политических, экономических и культурных связей между двумя странами.

Министр иностранных дел Ирана выразил свою благодарность за позицию Италии в осуждении террористического акта, совершенного ИГИЛ в Ширазе, призвав международное сообщество взять на себя ответственность перед лицом этого отвратительного явления.

Амир Абдоллахиян рассказал о последнем ходе переговоров по отмене эмбарго и сотрудничестве между МАГАТЭ и Ираном.

Что касается событий в Украине, он сказал, что принципиальная и неизменная политика Исламской Республики Иран включает в себя необходимость политического решения этого конфликта и прекращения войны.

«Мы продолжаем наши усилия, чтобы помочь продвинуть политический процесс вперед», — заявил Абдоллахиян.