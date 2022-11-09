Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 789 российских военнослужащих. В целом Россия потеряла в Украине с начала полномасштабного вторжения уже 77950 военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:

личного состава — около 77 950 (+780) человек ликвидировано,

танков — 2801 (+15) ед,

боевых бронированных машин — 5666 (+12) ед,

артиллерийских систем — 1802 (+11) ед,

РСЗО — 393 (+2) ед,

средства ПВО — 205 (+2) ед,

самолетов — 278 (+0) ед,

вертолетов — 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1483 (+7),

крылатые ракеты — 399 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4227 (+11) ед,

специальная техника — 159 (+0).