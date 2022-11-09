Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 789 российских военнослужащих. В целом Россия потеряла в Украине с начала полномасштабного вторжения уже 77950 военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:
личного состава — около 77 950 (+780) человек ликвидировано,
танков — 2801 (+15) ед,
боевых бронированных машин — 5666 (+12) ед,
артиллерийских систем — 1802 (+11) ед,
РСЗО — 393 (+2) ед,
средства ПВО — 205 (+2) ед,
самолетов — 278 (+0) ед,
вертолетов — 260 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1483 (+7),
крылатые ракеты — 399 (+0),
корабли /катера — 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 4227 (+11) ед,
специальная техника — 159 (+0).
Добавить комментарий