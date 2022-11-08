«По случаю Дня Победы Посольство Казахстана сердечно поздравляет братский Азербайджан с этим национальным праздником, знаменующим восстановление исторической справедливости и территориальной целостности страны в соответствии с Уставом и резолюциями Совета Безопасности ООН».

Об этом говорится в поздравлении посольства Казахстана.

«Эта знаменательная дата навсегда вписана золотыми буквами в славную летопись Азербайджанской Республики как символ единства, стойкости, несгибаемой воли и гордости всего азербайджанского народа во имя укрепления государственности и суверенитета страны. Желаем братскому Азербайджану устойчивого развития и прогресса, мира, благополучия и дальнейшего процветания!», — говорится в поздравлении.