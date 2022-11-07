Военная школа Армении на поле боя нежизнеспособна и необходимо сделать все, чтобы солдат представлял себе, что такое современная война. Об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

«Мы оценили и понимаем, что наша школа, условная советская школа, уже в какой по счету войне показывает, что на поле боя она нежизнеспособна. Это факт, реальность, и мы должны признать этот факт и, естественно, принять соответствующие решения. Эти решения, на самом деле, принимаются, и эти процессы, которые мы начали, тоже свидетельствуют об этом. Да, мы должны сделать все, чтобы наш солдат был готов, представлял себе, что такое современная война, был способен вести современный бой. Теперь что и у кого мы возьмем, как адаптируемся, какое гибридное состояние получим – это вопрос времени. Но могу вас заверить, что запуск этого процесса в Вооруженных силах, по сути, дан», — сказал он.