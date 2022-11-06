Украина ежедневно сбивает как минимум по десять иранских дронов «Shahed-136», хотя иранский режим утверждает, что якобы дал немного дронов России.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем традиционном видеообращении.

«Сегодня появились сообщения из Ирана, от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли-таки дроны для России. Но и в этом признании они солгали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 «Шахедов». Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских военных пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат», — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский объявил о создании морских дронов после атаки на акваторию Севастопольской бухты.

«На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление — будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Уверен, что миллионы людей поддержат такое направление в нашей обороне. Это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем», — заявил Зеленский в видеообращении.