США после полномасштабного вторжения России 24 февраля поставили Украине 20 высокомобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые изменили ситуацию на фронте.

Об этом написало издание Politico.

России не удалось уничтожить ни одну из пусковых установок HIMARS, сообщил высокопоставленный чиновник министерства обороны США, попросивший не называть его имени, подчеркнуло издание.

По словам представителя Пентагона, Украина по-прежнему нуждается в большем количестве артиллерии, так как темпы расходов боеприпасов в войне высокие – ежедневно ВСУ выпускают 4–7 тыс. артиллерийских снарядов, а Россия – 20 тыс.

Чиновник отметил, что битва за Херсон может завершится в «ближайшие две-три недели». Но весной боевые действия в Украине станут только жестче, прогнозирует представитель Пентагона.