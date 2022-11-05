Житель Брисбена (Австралия) Тревор Кьелдала погиб во время боевых действий в Украине.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Офис министра иностранных дел Пенни Вонга подтвердил, что господин Кельдал был из Брисбена. Представитель Департамента иностранных дел и торговли заявил, что официальные лица оказывали консульскую помощь семье мужчины.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье и просим уважать их частную жизнь в это трудное время. Мы не можем предоставить дополнительные комментарии», — сказал представитель.

Родственники добровольца подтвердили факт гибели и заявили, что Тревор был любимым членом семьи.

«Мои соболезнования семье этого мужчины и его друзьям. Его смерть трагическая новость. Напоминаю людям, чтобы они не ездили в Украину. Это опасное место», — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.