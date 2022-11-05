Число погибших при пожаре в ночном клубе в Костроме выросло до 13, сообщили экстренные службы. ТАСС передает, что в прокуратуре региона позднее подтвердили число погибших. В экстренных службах также рассказали, что в кафе произошло обрушение кровли кафе по всей площади — 3,5 тыс. кв. м.

«Прокуратурой Костромской области организована проверка в связи с возгоранием в кафе «Полигон», расположенном по адресу: город Кострома, улица Никитская, дом 9а. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Собеседник агентства добавил, что на месте происшествия работают прокурор региона Юрий Рываев, зампрокурора области Александр Фадеев и и.о. прокурора Костромы Алексей Васин.

На место происшествия также выехал губернатор области Сергей Ситников, чтобы проконтролировать, как организована работа и помощь людям. Он заслушал доклады оперативных служб, дал поручения по необходимой поддержке пострадавших, сообщила пресс-служба главы региона.

Информация о возгорании в кафе «Полигон» на ул. Никитской поступила 5 ноября в 02:37 мск, площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. В тушении пожара было задействовано 50 человек и 20 единиц техники. Из дома, расположенного рядом с горящим кафе, эвакуировали 15 жильцов. Для обогрева людей разместили в пассажирских автобусах.