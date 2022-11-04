Иран пытается вывести из себя Саудовскую Аравию, публикуя устрашающие кадры, созданные иранскими мультипрликаторами.

Видео, приписываемое Корпусу стражей исламской революции, опубликованное в социальных сетях, показывает симуляцию нападения на объект саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, пишет портал «Мигньюс».

Армия иранских беспилотников типа «Шахед» отправлена ​​​​для уничтожения объекта.

В конце видео делается ссылка на историю ислама, в частности на «абабиль», вид птиц, упомянутый в Коране. Эти птицы защищали Мекку от армии химьяритского царя Абрахи, бросая камни в приближающихся к городу вражеских слонов. Это событие, происходящее в контексте «Похода слонов», как считается, произошло в 570 году.