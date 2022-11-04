Генерал-майору Маису Шюкюр оглу Бархударову присвоено высшее воинское звание «генерал-лейтенант».

Cоответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

В ходе 44-дневной войны генерал проявил личное мужество и отвагу, участвуя в боевых действиях по освобождению Джебраильского, Ходжавендского, Физулинского и Зангиланского районов Азербайджана. За высокий профессионализм в управлении боевыми операциями при освобождении территорий и восстановлении территориальной целостности АР, а также за мужество и отвагу Маис Бархударов был награжден орденом «Карабах», медалями «За освобождение Джебраила», «За освобождение Зангилана», «За освобождение Физули», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Губадлы» и «За освобождение Шуши».