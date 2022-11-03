Украинские военные лучше подготовлены к предстоящей зиме, чем российские. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью «Голосу Америки».

По словам Ходжеса, зимой воюющие стороны будут действовать в одинаковых погодных условиях, то есть столкнутся с холодами, распутицей, ограниченной видимостью и другими явлениями.

«Но украинская армия будет более готова к этому, потому что потому что она действует внутри своей страны, имея дружественную им территорию в качестве тыла, а также потому, что пятьдесят стран в едином порыве стремятся обеспечить Украину боевыми возможностями, которые ей нужны. И это включает зимнюю униформу и оборудование – в то время как российская система снабжения уже и так истощена, а сейчас они посылают в войска людей, которые не готовы, не обучены и не дисциплинированы, что еще больше добавит трудностей этой системе», – сказал он.

Ходжес считает, что россияне не получат то оборудование, которое им нужно, чтобы выживать и эффективно действовать на фоне неблагоприятной погоды.

«Почва в той части Украины, которая идет к югу от реки Днепр вниз к Крыму, обладает особенно вязкими свойствами, когда она становится влажной, и для всего транспорта на колесах двигаться по ней трудно, хотя транспорт на гусеничном ходу по-прежнему сможет там ездить. Этот фактор может снизить скорость украинского наступления, но у меня есть ощущение, что украинцы продолжат теснить российскую армию, потому что они не хотят дать ей шанс перегруппироваться и укрепить оборону», – сказал он.

Ходжес предполагает, что украинские войска, возможно, будут действовать с помощью дронов, чтобы удерживать инициативу на своей стороне и продолжать оказывать давление на противника.