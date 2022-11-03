Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики оштрафовала ООО Veysaloglu на 715 227 манатов.

Согласно информации, компания заняла доминирующее положение на оптовом рынке гречки, и, воспользовавшись этим, использовала ценовую дискриминацию.

В результате розничные торговые точки имели ограниченные возможности конкуренции в сфере реализации этого продукта.

На основании нарушения требований закона “Об антимонопольной деятельности” на Veysaloglu были наложены финансовые санкции.