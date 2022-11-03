Не все спокойно в иранском «королевстве». Иранский теократический режим, прикрываясь постулатами исламской веры, на деле является банально диктаторским. Знаете, если верить основным заповедям всех религий, то иранские «провайдеры» Ислама первыми попадут в ад. И дело даже не в том, что, якобы мусульманский Иран так ревностно относится к возросшей роли Азербайджана в регионе. Тегеран, выстраивая внешнеполитические связи, делает акцент на исламский фактор. Но Ислам подразумевает свободу, равенство, братство, которые были украдены французами и не реализованы в жизни. Как «братались» французы с аборигенами на африканском континенте, другая история.

А вот Иран допустил серьезную ошибку. Слепое видение ретроспективы оказалось той аурой, когда за прошлые ошибки расплачиваются сегодня. Как известно, иранские муллы, бросившиеся на амбразуры, защищая права армян в Карабахском регионе, забыли о внутриполитических проблемах.

А проблем у них выше крыши. Теократический иранский режим, который считал, что установленный им распорядок является базисом в вопросе стабильного мира в регионе. Простая логическая цепочка. Иран поддерживает агрессию Армении в отношении Азербайджана. И вроде Москва не против. Но есть существенный фактор для армянофильного Тегерана, который грозит не только власти в лице кого-то, но и самой государственности Ирана. Даже беглый взгляд на внутриполитические процессы говорит о том, что армяне, следуя зову, предали. На сей раз Иран. А Тегеран, подначиваемый армянским лобби, создал очаг напряженности в своей же стране. Тегеран неоднократно словоблудил о «самоопределении армян в Карабахе.

Настало время, когда иранским муллам придется держать ответ. Дело в том, что южные азербайджанцы в Иране четко и однозначно определили президента всех азербайджанцев – Ильхама Алиева. И вот сегодня наши соотечественники в Южном Азербайджане дают понять муллократам, что и «бык» может стать выше Юпитера.

На днях в Тебризе на стенах улиц были наклеены листовки с изображением Ильхама Алиева. И подпись: мы с Вами, господин президент».

Что все сие значит? А значит то, что Тегеран сделал ставку на дряхлую лошадь в виде армян. Кроме того, вместо того, чтобы заняться «самоопределением армян», иранской кумушке впору на себя оборотиться. Понятно, что для Ирана мощная ось Баку-Анкара-Исламабад, словно нож в сердце. Однако, Тегерану придется смириться с геополитической конфигурацией, которая сложилась на Южном Кавказе. И в данном случае именно Баку является и режиссером, и сценаристом.

Фарид Теймурханлы

P.S. Иран ратует за права армян в Карабахском регионе и самоопределение. Возникает вопрос: муллы готовы дать право на самоопределение 30 миллионам азербайджанцам в Иране?