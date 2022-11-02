Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выступил с опровержением информации о подготовке нападения на Саудовскую Аравию.

«Исламская Республика Иран придерживается политики добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права», — говорится в заявлении Канани на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Тегеран стремится укреплять стабильность и безопасность в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами.