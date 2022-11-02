Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал расстреливать «украинских диверсантов» на месте.

В частности, он заявил, что на территории РФ якобы действуют «жовто-блакитные диверсанты» — студенты, «совсем недавно достигшие совершеннолетия», которые занимаются диверсиями. В частности, они «вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе».

В один ряд с ними он поставил и россиян, которые из-за несогласия с политикой РФ осуществляют поджоги военкоматов.

«Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия», — заявил Медведев.

Он также додавил, что хоть в России и действует мораторий на смертную казнь, его можно будет отменить.