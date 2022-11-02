Обнародован прогноз погоды на 3 ноября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 9-13° тепла, днем 16-18° тепла.

В Баку ночью будет 9-13° тепла, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность 60-70%.