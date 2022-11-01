Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о неизбежной атаке из Ирана по целям в королевстве, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских официальных лиц.

Ранее министерство разведки и Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии.

По словам неназванных официальных лиц, США, Саудовская Аравия и ряд других стран в регионе повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил.

Как пишет газета, саудовские официальные лица заявили, что Иран собирается совершить атаки как на само королевство, так и на Эрбиль в Иракском Курдистане «в попытке отвлечь внимание от внутренних протестов».