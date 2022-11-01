В небе над Украиной ночью уничтожили шесть дронов-камикадзе «Shahed-136», сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

«Три «Shahed-136″ сбиты подразделениями территориальной обороны в Полтавской области, еще три – истребительной авиацией Воздушных Сил ВС Украины в Днепропетровской области», — сообщили в ВС ВСУ.

Так, 31 октября ночью сбиты три дрона-камикадзе «Shahed-136», которые атаковали Украину с северо-восточного направления в зоне ответственности воздушного командования «Восток».