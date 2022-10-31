Создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин пошел в прямую атаку на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (уроженец Баку), написав заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Беглова на создание преступного сообщества.

«Сегодня, 31 октября 2022 года, мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников», — сказано в заявлении.

СМИ называют Пригожина «поваром» президента России Владимира Путина.

По выводам экспертов Института изучения войны (ISW), главарь ЧВК «Вагнера» Пригожин продолжает наращивать власть в России, и это уже грозит самому Путину.

Также ранее сообщалось, что Пригожин сеет раскол в правительстве РФ, публикуя информацию о сооружении укреплений на востоке Украины, которые назвали «линией Вагнера».