В Азербайджане выявлено еще 53 случая заражения коронавирусом, 55 человек вылечились.

Как передает Minval.az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.