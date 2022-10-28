Туристические агентства Турции начали предлагать жителям европейских стран, которые переживают энергетический кризис, выгодные туры на курорты в зимний сезон, написала газета Hürriyet.

В основном туры рассчитаны на людей пенсионного возраста. Двухмесячное проживание в пятизвездочных отелях Антальи по системе «все включено» обойдется от €1 тыс. до €10 тыс. в зависимости от предпочтений туристов. Номер в отелях две или три звезды можно снять за €511.

По информации Hürriyet, в акции участвуют 152 отеля Антальи, а также объекты размещения в Бодруме, Кушадасы, Мармарисе.