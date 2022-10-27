Структуру Организации Объединенных Наций (ООН), как и Совета безопасности ООН необходимо изменить и внести туда «мировое многообразие», на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин.

«Следует подумать, чтобы структура ООН, Совбеза ООН отражала <…> Смена вех — процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех. Принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрения», — сказал президент.