25 октября была пресечена попытка контрабанды наркотиков в Азербайджан на служебной территории расположенной вблизи села Джафарли Джалилабадского района пограничной заставы пограничного отряда «Гёйтепе» пограничных войск Государственной пограничной службы.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, пограничники заметили двух человек, которые приблизились к инженерному заграждению вблизи государственной границы, несмотря на приказ пограничников остановиться и на предупредительный выстрел в воздух, нарушители границы не подчинились приказу и убежали в обратном направлении. Застава была поднята по тревоге, территория была оцеплена.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в приграничной зоне был обнаружен сверток с 17 кг наркотических веществ (10 кг «марихуаны», 2 кг 100 граммов «опиума» и 4 кг 900 граммов «метадона-40»).

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.