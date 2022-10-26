Германия передала Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и две реактивные системы залпового огня MARS II. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.

Реактивные системы залпового огня MARS II передают с боезапасом. Также вместе с Нидерландами было передано 4 САУ Panzerhaubitze 2000 года. Дополнительно к этому Германия передала следующее:

2 надводных дрона;

6100 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

Боекомплект 186 тысяч выстрелов к 40-мм гранатометов.