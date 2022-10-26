Американский писатель-фантаст, автор цикла «Песнь льда и пламени», по мотивам которого сняли культовый сериал Игра престолов, Джордж Мартин на фоне ядерных угроз со стороны РФ, признался, что хочет слетать к Кремлю. Об этом он сообщил на вечернем шоу The Late Show with Stephen Colber.

«Можем ли мы быть оптимистичными по поводу изменения климата? Что мы будем делать, если Путин действительно применит ядерные бомбы? Я бы хотел, чтобы у меня был дракон, на котором я мог бы полететь в Кремль», — сказал он.

Отмечается, что именно так сделала Дейнерис Таргариен, приказав дракону атаковать Королевскую Гавань, откуда правила династия Ланистеров.