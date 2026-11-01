Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция европейских стран, настаивающих на стратегическом поражении РФ, делает диалог с ними невозможным.
«Сейчас мы видим двоих лидеров (президента Финляндии и премьера Норвегии Александера Стубба и Йонаса Гар Стёре), которые в национальном качестве решили поговорить, и мы видим практически всех остальных и, главное, Брюссель, которые по-прежнему говорят только о нанесении стратегического поражения России. С таким подходом с ними невозможно разговаривать», – сказал Песков в интервью «Вестям».
Представитель Кремля также объяснил, почему европейских представителей сейчас нет за столом переговоров. По его словам, их участие было бы бессмысленным, пока европейские страны придерживаются нынешней позиции.
«Здесь очень сложный момент. Они, с одной стороны, должны быть за столом переговоров. Но зачем они там нужны сейчас с таким подходом? Это бесполезно. Поэтому сейчас их там и нет», – указал Песков.