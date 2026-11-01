Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция европейских стран, настаивающих на стратегическом поражении РФ, делает диалог с ними невозможным.

«Сейчас мы видим двоих лидеров (президента Финляндии и премьера Норвегии Александера Стубба и Йонаса Гар Стёре), которые в национальном качестве решили поговорить, и мы видим практически всех остальных и, главное, Брюссель, которые по-прежнему говорят только о нанесении стратегического поражения России. С таким подходом с ними невозможно разговаривать», – сказал Песков в интервью «Вестям».

Представитель Кремля также объяснил, почему европейских представителей сейчас нет за столом переговоров. По его словам, их участие было бы бессмысленным, пока европейские страны придерживаются нынешней позиции.