Во Франции в ходе третьей подряд субботней волны протестов задержали 565 человек, сообщает AFP со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По данным МВД, в демонстрациях по всей стране приняли участие около 320 тысяч человек, в том числе 70 тысяч – в Париже. Организаторы акций называют другую цифру – примерно 500 тысяч участников.

Протестующие выступают против роста стоимости жизни и проблем в сфере образования. Для поддержания порядка по всей стране задействовали 70 тысяч сотрудников полиции.

В Париже произошли столкновения между полицейскими и несколькими сотнями демонстрантов. По данным властей, пострадали пять сотрудников правоохранительных органов. Трое получили ранения после того, как в них бросили бутылку с зажигательной смесью, так называемый «коктейль Молотова». У одного из полицейских загорелась одежда, он получил ожог ноги.

Участники беспорядков также забрасывали стражей порядка камнями и булыжниками. В ответ полиция применила слезоточивый газ и дубинки.