Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с сарказмом отреагировал на заявления о «русском следе» в политическом кризисе в Польше, поблагодарив за признание российской мощи.

«Обожаю эту мантру! Выборы в США? Это русские. Мигранты в Испании? Это русские! Конституционный переворот в Польше? Конечно, это русские! Спасибо! Ничто не объединяет нас лучше, чем наша мощь! Ну, а остальное вы знаете… мы идем!» – написал он на английском в X.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск в обращении к нации обвинил Россию в причастности к политическому кризису в стране. По его словам, противники его правительства пользуются «армией российских ботов» и получают публичную поддержку от людей, близких к Кремлю.