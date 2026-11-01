В Баку и на Абшеронском полуострове 2 ноября ожидается переменная облачность, местами небо затянет тучами, но в основном обойдется без осадков, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Ночью в пригородах столицы возможна изморось. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16 градусов, днем – 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление достигнет 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем – 60-65%.

В регионах страны преимущественно будет сухо, однако днем в отдельных районах возможны дожди, местами – ливни с грозами и градом. В высокогорье ожидается снег. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 11-16 градусов, днем – 18-22 градуса тепла. В горах ночью будет 5-10, днем – 12-17 градусов тепла.