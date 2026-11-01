Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин готов ответить на звонок Владимира Зеленского, однако предложил украинскому лидеру приехать в Москву.

«Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров», – заявил «Вестям» помощник главы государства, отвечая на вопрос о том, поднимет ли Путин трубку, если ему позвонит Зеленский.

При этом Ушаков напомнил, что Зеленский передает сигналы через различные каналы, и вновь предложил ему приехать в российскую столицу.

«Он же передает сигналы через различные источники. Хочет (поговорить), раз хочет так уж переговорить – пусть приезжает», – сказал он.

Говоря о возможном формате переговоров, помощник Путина отметил, что к ним впоследствии могут присоединиться представители европейских стран. Однако, по его мнению, первые раунды должны пройти в трехстороннем формате.