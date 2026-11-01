Полиция Нью-Дели усилила меры безопасности в районе площади Рамлила Майдан перед акцией оппозиционного блока «Индийский национальный инклюзивный альянс развития», участники которой требуют отставки главы избирательной комиссии страны Гьянеша Кумара, сообщает NDTV.

По данным телеканала, к месту проведения «Марша на Дели» направили более 4 тыс. сотрудников силовых структур. Движение транспорта в районе площади ограничили, улицы перекрыли баррикадами, а для наблюдения установили свыше 200 камер видеонаблюдения.

Одновременно в другой части города проходит акция в память о жертвах антисикхских погромов 1984 года. Ее организовала Индийская народная партия, которая назвала митинг оппозиции «неуважением к истории страны» и потребовала извинений от блока «Индийский национальный инклюзивный альянс развития».

Поводом для протестов против Кумара стали изменения в списках избирателей, процедурах регистрации и цифровых системах, которые начали внедрять в 2025 году. В сентябре два заместителя главы избирательной комиссии выразили обеспокоенность этими нововведениями.

В результате пересмотра из списков исключили более 130 млн имен. Среди них – 28 млн умерших, 63 млн человек, сменивших место жительства, и более 30 млн избирателей, которых не удалось найти.

Оппозиция утверждает, что исключения непропорционально затрагивают мусульман и представителей других меньшинств, которые вряд ли поддержат правящую партию.

