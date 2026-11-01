Массовые протесты в Цюрихе и Базеле переросли в беспорядки – участники поджигали автомобили и мусорные контейнеры, громили магазины и вступали в столкновения с полицией. Об этом пишут швейцарские СМИ.

Вечером 31 октября несколько сотен человек собрались в четвертом районе Цюриха, где акция прошла под лозунгом «On en a marre – en Suisse aussi» («С нас тоже хватит — и в Швейцарии»). Основные события развернулись на улице Лангштрассе, площади Хельветиаплац и прилегающих улицах.

Призывы к несанкционированной демонстрации заранее распространялись в социальных сетях и на интернет-площадках. В обращениях организаторы выступали против роста арендной платы, стоимости медицинского страхования и военных расходов, связывая эти проблемы с социальным неравенством и недоступностью жилья. При этом они прямо призывали к порче имущества, заявляя, что «немного справедливости» есть в каждом разбитом окне в городских центрах, жилье в которых участникам не по карману.

В ходе акции участники стали выкатывать на проезжую часть мусорные контейнеры и поджигать их. В разных частях района загорелись электровелосипеды и электросамокаты, на улице Цвинглиштрассе подожгли автомобиль. Были разбиты стекла остановки Stauffacher и нескольких магазинов.

По данным городской полиции, правоохранителей забрасывали камнями, бутылками и пиротехникой. В ответ они применили водометы, раздражающие вещества и резиновые пули. Для тушения пожаров привлекли пожарную службу Цюриха.

Один из наиболее серьезных эпизодов произошел после полуночи: полицейский экипаж, направлявшийся на вызов к подростку с тяжелыми травмами ног, подвергся нападению. Служебный автомобиль получил повреждения, а сотрудникам пришлось отступить. Позднее пострадавшему удалось оказать помощь.

Точный размер ущерба пока не установлен. Швейцарское издание watson.ch отмечает, что оценивать происходившее было непросто: участники акции смешивались с посетителями расположенных поблизости ночных заведений.

В тот же вечер беспорядки произошли и в Базеле. По данным SRF, там около 150 человек прошли по центру города от площади Клараплац через мост Миттлере-Брюкке к Марктплац и кварталу Санкт-Йоханн. Возле одноименной площади участники возвели и подожгли баррикады, а вдоль маршрута повредили имущество.

Из-за акции в Базеле временно приостанавливали движение общественного транспорта, проезд автомобилей также был затруднен.

На данный момент подтвержденная информация о пострадавших касается подростка, получившего травмы ног. Других сведений о пострадавших в сообщениях полиции не приводится.

